POL-EN: Hattingen- Kupferdiebstahl

Mehrere unbekannte Täter haben sich in der Nacht vom 02.11. auf den 03.11.2021 Zugang zu den Werkstatthallen einer Firma an der Straße Leveloh verschafft. Hierbei entwendeten sie mehrere hundert Kilogramm Kupfermaterial. Bereits am 26.10.2021 wurde bei der Firma eingebrochen und Kupfer entwendet. Ob es sich hierbei um die gleichen Täter handelt ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

