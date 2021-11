Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mädchen nach Verkehrsunfall gesucht

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 09:45 Uhr, wurde ein bisher unbekanntes Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Milsper Straße vermutlich leicht verletzt. Ein 32-Jähriger war mit seinem Ford Transit auf der Milsper Straße in Richtung Engelbert Tunnel unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 113 plötzlich ein Mädchen von einem Parkstreifen rechtsseitig auf die Fahrbahn trat. Nach Angaben des Autofahrers hatte das Mädchen den Blick gesenkt und schaute dabei auf ihr Smartphone. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem rechten Außenspiegel gegen den Körper des Mädchens. Der 32-Jährige hielt sofort an, erkundigte sich nach dem Wohlbefinden und gab an, nur eine Parklücke zu suchen und dann wieder zurück zu kommen. Währenddessen stieg das Mädchen nach Zeugenaussagen in die Buslinie 551 in Richtung Engelbert Tunnel und fuhr davon. Sie wird so beschrieben:

- etwa 13- 15 Jahre alt - schlanke Figur - dunkel, zum Zopf gebundene Haare - trug eine Brille

Die Polizei sucht nun die betroffene junge Frau und bittet darum, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-91667000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell