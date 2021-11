Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch

Hattingen (ots)

Am Donnerstag, 04.11.2021, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:15 Uhr, stiegen bisher unbekannte Täter in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße ein. Dazu hatten sie eine Fensterscheibe der Wohnung eingeschlagen. Die Täter verließen die Wohnung ohne Beute, da sie vermutlich durch den heimkehrenden Wohnungsinhaber gestört wurden.

