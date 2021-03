Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall - Pkw "landet" auf Dach

Bochum (ots)

Am gestrigen 17. März, gegen 8.15 Uhr, kam es in Bochum auf der Straße "An der Holtbrügge" zu einem Verkehrsunfall.

Ein 60-jähriger Bochumer fuhr mit seinem Auto auf der Straße "An der Holtbrügge" in Richtung Wasserstraße.

In Höhe der Hausnummer 22 kollidierte er aus noch ungeklärtem Grund mit einem rechtsseitig geparkten Pkw, in welchem sich noch ein 45-jähriger Bochumer befand.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 60-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen.

Beide Männer mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der 60-Jährige verblieb zur Beobachtung stationär. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße bis 10.25 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell