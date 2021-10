Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zum Samstag, zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 10 Uhr, wurden in Ostercappeln zwei Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. In der Bergstraße wurde die linke Fahrzeugseite eines grauen VW-Transporters beschädigt, in der Marienstraße die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen Audi A4. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden im vierstelligen Bereich. Da sich die Tatorte in örtlicher Nähe zueinander befinden, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu den Beschädigungen nimmt die Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300 entgegen.

