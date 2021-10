Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Café - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Dienstagmorgen (09:00 Uhr) bis Donnerstagabend (18.50 Uhr) machten sich Unbekannte an einem Café in der "Schloßstraße" unweit der "Rathausstraße" zu schaffen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt in das Lokal. Die Mühe der Einbrecher blieb jedoch erfolglos, da sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kein Diebesgut entwendeten. Zeugen, die zu o.g. Tageszeit Hinweise zu verdächtigen Personen oder die Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/879500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell