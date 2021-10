Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei E-Bikes aus Garten entwendet

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (22:00 Uhr), bis Donnerstagmorgen (11.00 Uhr) wurden aus einem Garten an der Straße "Im Brink" zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch eine unverschlossene Tür Zugang zum Garten und nahmen die mit einem Kettenschloss gesicherten schwarzen Räder der Marke "Winora" an sich. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

