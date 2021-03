Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wolf wird von Bahn überfahren

Jessen, Jüterbog, Falkenberg (ots)

Am 28. März 2021 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 10:30 Uhr darüber informiert, dass auf der Bahnstrecke Jüterbog über Falkenberg in der Ortslage Jessen vermutlich ein Wolf von einem Zug überfahren wurde. Eine Streife der Bundespolizei stellte vor Ort den Tierkadaver fest und informierte das Wolfkompetenzzentrum in Iden. Es wurde bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelt. Die unfallverursachende Bahn konnte nicht ermittelt werden. Der tote Wolf wird durch Mitarbeiter des Kompetenzzentrums abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell