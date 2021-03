Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ertappt Graffititäter auf frischer Tat

Blankenburg (ots)

Am Donnerstag, den 25. März 2021 wurde die Bundespolizei in Magdeburg gegen 16:00 Uhr darüber informiert, dass sich am ehemaligen Lokschuppen in Blankenburg mehrere Personen aufhielten. Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Halberstadt, sowie eine Streife der Landespolizei stellten beim Eintreffen vor Ort drei männliche Personen im Alter von 21, 25 und 25 fest, die gerade ein Graffiti von circa 12 Quadratmetern an den Lokschuppen sprühten. Die Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass zwei der Personen bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren. Gegen einen der jungen Männer bestand zudem eine Anordnung zur Sicherstellung seines Führerscheins aufgrund eines gegen ihn verhängten Fahrerlaubnisentzugs. Bei den Sprayern wurden dreißig Spraydosen und einige weitere Sprayer-Utensilien, wie z.B. vorlagen und Handschuhe, fest- und sichergestellt. Die Männer werden sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

