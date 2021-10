Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl eines Audi - Zweiter Diebstahlsversuch gescheitert

Wolfsburg (ots)

Velpke, Sandmühlenkamp

04.10.2021, 02.00 Uhr

Helmstedt, Marientaler Straße

04.10.2021, 03.30 Uhr

Sonntagnacht wurde im Sandmühlenkamp in Velpke ein Audi Q5 gestohlen. Einige Häuser weiter wurde versucht einen weiteren Audi zu klauen. Einige Zeit später wurde in Helmstedt ein polnischer Pkw festgestellt. Ermittlungen ergaben später, dass die Insassen mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden können.

Am Montagmorgen bemerkte der Eigentümer des Audi, dass sein Fahrzeug nicht mehr unter dem Carport im Sandmühlenkamp stand. Diesen hatte er am Vorabend verschlossen neben seinem Haus geparkt. Die daraufhin verständigte Streifenbesatzung nahm die Anzeige auf und wurde von einem Nachbarn angesprochen, bei dem Mann ebenfalls versucht hat, seinen Pkw zu stehlen. Warum die Täter davon absahen, ist derzeit nicht bekannt. In der Nacht zu Montag wurde ein polnischer Pkw mit drei Insassen in Helmstedt kontrolliert. Wie Ermittlungen nun ergaben, können die drei Insassen mit den Diebstählen in Velpke in Verbindung gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell