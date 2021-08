Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Arbeitsgeräte aus Forsthaus gestohlen

Warburg (ots)

Aus einem Forsthaus in einem Waldgebiet bei Warburg-Scherfede sind mehrere Arbeitsgeräte der Marke Stihl entwendet worden. Dazu hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem gesicherten Lagerraum verschafft.

Die Tat hat sich am Montag, 16. August, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr ereignet. Die Ermittler der Polizei bitten um Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Waldgebiet in der Nähe zur B7/Autobahnanschlussstelle A44 beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon 05271/962-0. /nig

