Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

37621 Höxter (ots)

Am Sonntag, 22.08.2021 gegen 05.00 Uhr fuhr in Höxter auf der Entlastungsstraße/ Brenkhäuser Straße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Fußgängerlichtzeichenanlage. Diese knickte durch den Zusammenstoß vollständig ab. Die gesamte Lichtzeichenanlage fällt auf der Kreuzung dadurch länger aus. Der Fahrzeugführer verließ anschließend den Unfallort ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es wurden Fahrzeugteile am Unfallort vorgefunden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Später meldete sich der Halter. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, Tel. 05271-9620/TT

