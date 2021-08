Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

33014 Bad Driburg (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer prallte am Freitag, 20.08.21, vor 15.34 Uhr in Bad Driburg, Am Wiesenrand /Auf dem Engern gegen die vordere rechte Fahrzeugecke eines geparkten schwarzen Audi A 6 Kombi und schrammte dann entlang der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000EUR. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, Tel. 05271-9620/TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell