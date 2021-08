Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pedelec-Fahrer fällt betrunken neben Polizeiwagen um

34414 Warburg (ots)

Am 21.08.21 gegen 01.00 Uhr sah die Polizeistreife in Warburg an der Kreuzung B 7/ Kasseler Straße, wie der 54-jährige Pedelec-Fahrer aus Hofgeismar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht beachtete und in Schlangenlinien weiterfuhr. Zur Überprüfung wurde er angehalten, dabei fiel er beim Anhalten um und auf eine Wiese. Obwohl er sich nicht verletzte, ging die Fahrt doch zum Krankenhaus, da der Verdacht auf Konsum von Alkohol bestand. Nach Entnahme einer Blutprobe setzte er seinen Weg zunächst zu Fuß fort. Ca. 2 Stunden später wurde er erneut von der gleichen Streife pedelecfahrend angetroffen. Er stand scheinbar immer noch unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, so dass erneut eine Blutprobe entnommen wurde. Diesmal musste das Fahrrad sichergestellt werden./TT

