Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fünf Unfälle mit Fahrrädern an einem Wochenende

Kreis Höxter (ots)

Fünf Unfälle mit Beteiligung von Fahrrädern zählte die Polizei im Kreis Höxter im Laufe des vergangenen Wochenendes.

Am Samstag, 21. August, war bei Dalhausen ein 67-Jähriger aus Borgentreich gestürzt. Er war gegen 11.50 Uhr auf dem "Bahntrassenweg" zwischen Dalhausen und der K 44 unterwegs und auf einem abschüssigen Bereich zu Fall gekommen. Er hatte zwar einen Fahrradhelm getragen, sich aber dennoch schwere Verletzungen zugezogen, so dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

In Warburg ist am Samstag, 21. August, gegen 12 Uhr ein 44-jähriger Fahrradfahrer auf der Kasseler Straße an einem Geländer hängen geblieben und gestürzt. Er verletzte sich dabei und wurde vom Rettungsdienst in das Warburger Krankenhaus gebracht.

Auf einem Gehweg in Höxter, Höhe Berliner Platz, waren am Samstag, 21. August, gegen 14.35 Uhr eine 69-jährige Fußgängerin und ein 9-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. Beide verletzten sich leicht und wurden von Rettungssanitätern versorgt.

Am Sonntag, 22. August, kam in Höxter ein 19-jähriger Fahrradfahrer auf der Westerbachstraße zu Fall. Er hatte gegen 1.45 Uhr alkoholisiert auf seinem Fahrrad versucht, ein kleines Kunststück vorzuführen, was aber missglückte. Er verletzte sich leicht und wurde von Rettungssanitätern vor Ort versorgt.

Nachdem in Höxter eine Fußgängerampel an der Kreuzung B64/Brenkhäuser Straße am frühen Sonntagmorgen durch einen Unfall zerstört wurde (siehe Pressebericht vom 22.08.2021), ereignete sich später an der defekten Ampelanlage ein Unfall zwischen einem E-Bike und einem Auto mit Anhänger.

Um 16.45 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pedelec aus Richtung Innenstadt kommend geradeaus über die Kreuzung stadtauswärts. Da die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war, musste sie zunächst die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes beachten, der in Fahrtrichtung Godelheim geradeaus auf der B 64 fuhr. Allerdings achtete sie nicht auf einen an den Mercedes gekoppelten Anhänger. Sie stieß gegen den Anhänger, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, so dass sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die defekte Ampel war noch bis zum Montag gegen 9 Uhr außer Betrieb. Die Polizei regelte dort zeitweise den Verkehr, insbesondere während des morgendlichen Berufsverkehrs. /nig

