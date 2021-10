Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Müllcontainerbrand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Theodor-Heuss-Straße

05.10.2021, 02.54 Uhr

In der Montagmacht geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Müllcontainer in der Theodor-Heuss-Straße in Brand. Fünf weitere Container wurden ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Über Notruf wurde der Einsatzleitstelle in der Montagnacht ein brennender Müllcontainer in der Theodor-Heuss-Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war die Berufsfeuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Im Anschluss konnten fünf weitere durch den Brand beschädigte Müllcontainer festgestellt werden. Die bisherige Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell