Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter entreißt 11-jähriger Läuferin die Startnummer - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Batteriewall

02.10.2021, 15.35 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde einer 11-jährigen Teilnehmerin des Laufes über die Wälle von einem Unbekannten die Startnummer entrissen. Zuvor hatte der Mann das geschockte Mädchen an den Arm und den Hals gegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 11-Jährige war am Samstagnachmittag Teilnehmerin der Veranstaltung "Lauf über die Wälle". Als sie auf der Laufstrecke unterwegs war, näherte sich aus dem Bereich eines Gebüsches ein unbekannter Mann und hielt sie am Handgelenk fest. Das erschrockene Mädchen versuchte sich zu wehren, konnte jedoch gegen den Mann nichts ausrichten. Er fasst kurz in Richtung ihres Halses und riss dann ihre Startnummer, welche an ihrem Shirt befestigt war, ab. Dann verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Die Schülerin lief ihre Strecke weiter und vertraute sich nach dem Zieleinlauf ihrem Vater an. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Unbekannte war 25 bis 30 Jahre und etwa 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkle, lockige Haare und trug ein dunkles T-Shirt mit auffälligem Motiv sowie schwarze Gummihandschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell