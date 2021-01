Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Aus einer aufgebrochenen Garage haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 16. Januar, 15 Uhr, und Sonntag, 17. Januar, 11.30 Uhr, in Mülfort an der Dohrer Straße gleich drei hochwertige E-Bikes entwendet.

In Holt an der Straße Hehnerholt war im Zeitraum zwischen Donnerstag, 14. Januar, 18.30 Uhr, und Freitag, 15. Januar, 9 Uhr, ein Fahrrad gestohlen worden, das sich der Geschädigte selbst aus Komponenten verschiedener Hersteller zusammengebaut hatte. Am Tatort zurückgeblieben ist ein anderes Fahrrad, mit dem offenbar zuvor der Dieb unterwegs war.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell