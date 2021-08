Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Diebstähle aus Kellerräumen

Freiburg (ots)

In Bad Bellingen kam es im Verlauf der vergangenen Woche zu mehreren Diebstählen aus Kellerräumen. Diebesgut waren vor allem wertvolle Fahrräder, aber auch ein Bohrschrauber kam weg. Bereits zwischen Mittwoch, 11.08.2021 und Freitag, 13.08.2021, wurden zwei Rennräder im Wert von rund 2900 Euro aus einem Keller gestohlen. Der Keller war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Am Sonntag, 15.08.2021, wurde der Diebstahl zweier E-Bikes aus einem Fahrradkeller bemerkt. An der Türe zum Keller waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Die Fahrräder wurden trotz nochmaliger Sicherung gestohlen und haben einen Wert von rund 4500 Euro.

Bitte beachten Sie, dass gerade bei Mehrfamilienhäusern auch die Haustüren verschlossen sind und achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

