Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Strohballen brennt im Grüttpark

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 16.08.2021, gegen 21:15 Uhr, hat ein Strohballen im Grüttpark in Lörrach gebrannt. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Die Brandursache ist unbekannt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

