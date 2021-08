Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Adelhausen: Illegale Müllablagerung - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Waldrand bei Ottwangen wurden zwischen Mittwoch, 11.08.2021, und Freitag, 13.08.2021, von Unbekannten zirka 50 Kubikmeter Schutt, in Form von Kies und Erde, sowie eine rote Stofftasche abgeladen. Es handelt sich um die Zufahrt zu einem Waldweg, etwa 100 Meter vor der Ortseinfahrt Ottwangen aus Richtung Adelhausen kommend. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

