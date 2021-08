Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter macht sich an offenen Pkw zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Dienstag, 17.08.2021, in WT-Tiengen an einem offenen Pkw zu schaffen gemacht. Gegen 02:45 Uhr war ein Anwohner des Ripphaldensteigs auf eine eingeschaltete Innenbeleuchtung eines vor dem Haus stehenden Pkws aufmerksam geworden. Als er nach dem Rechten sah, erkannte er einen Mann, der sich den Innenraum beugte. Als der Zeuge den Tatverdächtigen festhalten wollte, kam es zu einem Gerangel. Dem Tatverdächtigen gelang schließlich die Flucht. Der Zeuge wurde bei dem Gerangel leicht verletzt. Aus dem unverschlossenen Pkw fehlt nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der geflüchtete Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, 80 bis 85 kg schwer, kein Bart, kurze Haare oder Glatze. Er war dunkel bekleidet und trug eine Basecap. Auffällig waren seine dunkelfarbenen Schuhe, welche weiße Streifen um die Sohle hatten. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

