Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Autos kollidieren nach Vorfahrtsverletzung - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 16.08.2021, sind Höhe Steinasäge bei Bonndorf nach einer Vorfahrtsverletzung zwei Autos kollidiert. Eine 53-jährige Frau wurde leicht verletzt. Gegen 18:30 Uhr war ein 64 Jahre alter Autofahrer aus der L 159 vom Steinatal kommend auf die bevorrechtigte L 170 eingefahren. Dabei kollidierte mit dem Auto der Frau, die in Fahrtrichtung Bonndorf unterwegs war. Das Auto der Frau geriet nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn und kam unterhalb einer Böschung zum Stehen. Von Ersthelfern wurde der Frau aus ihrem Auto geholfen. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Insgesamt liegt der Sachschaden bei mehreren tausend Euro.

