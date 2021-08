Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht auf Besucherparkplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht auf dem Besucherparkplatz eines großen metallverarbeitenden Betriebes kam es am Montag, 16.08.2021, in Küssberg-Ettikon. Ein 38 Jahre alter Mann hatte seinen Audi A6 Kombi in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr kurz dort abgestellt, um Geschäftsunterlagen abzuholen. Als er zurückkam, war die Fahrertüre beschädigt. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Da im Unfallzeitraum gerade Schichtwechsel war, könnte der Unfall von Mitarbeitern beobachtet worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell