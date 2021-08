Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Passant stellt mutmaßlichen Ladendieb das Bein

Freiburg (ots)

Mit tatkräftiger Unterstützung eines Passanten konnte am Montagmittag, 16.08.2021, in Lörrach ein flüchtender mutmaßlicher Ladendieb dingfest gemacht werden. Gegen 14:30 Uhr war der 38-jährige Tatverdächtige einer Angestellten eines Kaufhauses in der Innenstadt aufgefallen, wie er hochwertiges Parfum einsteckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn die Verkäuferin an. Der Mann flüchtete, die Verkäuferin rannte hinterher und schrie um Hilfe. Ein Passant stellte dem mutmaßlichen Ladendieb ein Bein und so konnte dieser bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während der Flucht fiel dem Tatverdächtige das Diebesgut, Parfum im Wert von ca. 370 Euro, aus der Hose. Auf dem Weg zum Polizeirevier bedrohte der Tatverdächtige noch die eingesetzten Polizeibeamten.

