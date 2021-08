Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebe stehlen E-Bike - ein Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 16.08.2021, haben zwei junge Männer ein E-Bike in Weil am Rhein gestohlen. Gegen 17:35 Uhr waren die zwei in der Robert-Koch-Straße beobachtet worden, wie sie sich an einen verschlossenen E-Bike zu schaffen machten und einer damit wegfuhr. Der zweite Tatverdächtige ging zu Fuß davon. Er konnte aufgrund eines Zeugenhinweises in der Nähe identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Eine mitgeführte Identitätskarte stellte sich als Fälschung heraus. Das Fahrrad und der zweite Tatverdächtige blieben indes verschwunden. Die Ermittlungen dauern an.

