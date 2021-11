Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Bei Einbruch Schmuck erbeutet

Herdecke (ots)

Unbekannte Täter hebelten am 05.11.2021, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr, das Dachfenster eines Einfamilienhauses im Mühlenweg im ersten Obergeschoss auf. Dadurch gelangen sie in das Objekt und entwendeten hochwertigen Schmuck. die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell