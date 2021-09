Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei sucht Landwirt + Versuchter Einbruch in einen Pkw + Falscher Polizeibeamter

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei sucht Landwirt

Ritterhude. Nach der Ablage von Altreifen und Restmüll in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag in der Niederender Straße erkennt die Polizei mögliche Zusammenhänge zur Ablage von Altreifen am 21.08.2021 in der Dammstraße (wir berichteten über beide Fälle). Erste Ermittlungen ergeben einen Hinweis, dass die Täter zuvor eine große Menge an Altreifen von einem Landwirt erhalten haben könnten. Die Polizei sucht daher einen Landwirt als Zeugen, der in letzter Zeit eine Vielzahl von Altreifen abgegeben hat. Dieser kann sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 04292/811740 melden.

Versuchter Einbruch in einen Pkw

Lilienthal. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Fensterscheibe eines in der Friedrich-Wilhelm-Straße abgestellten Peugeots. Daraufhin ließen die Unbekannten von der weiteren Tat ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Lilienthal (04298/465660) zu kontaktieren.

Falscher Polizeibeamter

Worpswede. Anrufer, die sich fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgaben, riefen am Mittwochnachmittag eine Frau aus Worpswede an und versuchten sie zu betrügen. Die Anrufer teilten der Worpswederin mit, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall angeblich einen anderen Menschen getötet habe. Damit dieser nicht ins Gefängnis müsse, solle die Frau 70.000 Euro bezahlen oder Schmuck herausgeben. Die Worpswederin erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Die Polizei rät, bei solchen sog. "Schockanrufen" das Gespräch sofort zu beenden. Des Weiteren sollten Sie Angehörige benachrichtigen und eine Anzeige zu erstatten. Grundsätzlich würden die Polizeibeamten niemals um Geldbeträge bitten oder Sie nach finanziellen Verhältnissen befragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell