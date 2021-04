POL-WI: PKW entwendet +++ Imbiss aufgebrochen +++ Ampel mutwillig beschädigt +++ von der Verkehrskontrolle ins Gefängnis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

PKW entwendet +++ Imbiss aufgebrochen +++ Ampel mutwillig beschädigt +++ von der Verkehrskontrolle ins Gefängnis

1. Pkw aus Tiefgarage gestohlen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Tiefgarage, 18.04.2021, 18:30 Uhr bis 19.04.2021, 06:00 Uhr

(mm) In der Nacht vom Sonntag auf Montag entwendeten Unbekannte einen weißen Nissan Micra aus einer Tiefgarage in der Dotzheimer Straße. Das Fahrzeug wurde von Nutzerin am Sonntagabend in der Tiefgarage abgestellt. Als sie am Montagfrüh zu ihrem Auto zurückkehrte, stand dieses nicht mehr in der Tiefgarage. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass sie ihren Fahrzeugschlüssel verloren habe. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Täter mittels des Schlüssels Zugang zum Fahrzeug verschafften. Durch das Kommissariat wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Imbiss aufgebrochen,

Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, 19.04.2021, 20:00 Uhr - 20.04.2021, 07:30 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in der Kurt-Hebach-Straße in Kastel in einen Imbiss ein und verursachten einen Gesamtschaden von über tausend Euro. Zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich die oder der Täter gewaltsam zu dem auf einem Parkplatz eines Baumarktes aufgebauten Imbiss Zutritt. Aus dem Innern wurden circa 200 Euro Wechselgeld entwendet. Der entstandene Sachschaden ist augenscheinlich wesentlich höher. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Einbruch in Gartenhaus,

Mainz-Kostheim, Mittlerer Sampelweg, 17.04.2021, 11:00 Uhr - 20.04.2021, 16:00 Uhr

(He)Gestern Nachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es zwischen Samstag vergangener Woche und gestern in Kostheim in einer Kleingartenanlage zu einem Einbruch in ein Gartenhaus gekommen ist, bei dem Diebesgut im Wert von circa 300 Euro entwendet wurde. Die Täter kletterten vermutlich über die Umzäunung des betroffenen Geländes, stiegen anschließend durch ein Fenster in das Gartenhaus und ließen von dort eine Musikbox, Alkohol sowie Teile der Beleuchtung mitgehen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Ampel beschädigt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Schiersteiner Straße, Feststellungszeitpunkt: Mittwoch, 21.04.2021, 05:30 Uhr

(he) Heute Morgen wurde der Polizei eine beschädigte Ampelanlage an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring / Schiersteiner Straße gemeldet. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der Schaden nicht während eines Verkehrsunfalls, sondern mutmaßlich durch unbekannte Täter mutwillig verursacht wurde. Während der Aufnahme des Sachverhaltes schien es, als habe ein unbekannter Täter einen Teil der Signalleuchten mit hohem Kraftaufwand, eventuell durch ein "Dranspringen", zu Boden gerissen. Hinweise auf die möglichen Täter liegen nicht vor. Die Verkehrsregelung musste zunächst durch die Verkehrspolizei übernommen werden. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Verkehrskontrolle der Wiesbadener Polizei, nach Handyverstoß Einlieferung in Justizvollzugsanstalt, Mainz-Kastel, 20.04.2021, 08:15 Uhr - 12:00 Uhr

(He)Gestern führte der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke eine Verkehrskontrolle durch, bei der Gurt- sowie Handyverstöße geahndet wurden. Für einen Verkehrsteilnehmer endete die Kontrolle im Gefängnis. Zwischen 08:15 Uhr und 12:00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 41 Fahrzeuge und 44 Personen. Hierbei hatten zehn Fahrerinnen oder Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt und 21 das Mobiltelefon während der Fahrt genutzt. Drei Mal musste eine unzureichende Ladungssicherung bemängelt werden. Für einen Verkehrsteilnehmer nahm die Verkehrskontrolle eine überraschende Entwicklung. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin erfolgte seine Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Ein weiterer Fahrzeugführer echauffierte sich dermaßen über die Kontrolle, dass er die eingesetzten Beamtinnen und Beamten fortwährend beleidigte. Im Ergebnis hatte dies nun noch eine entsprechende Strafanzeige zur Folge.

