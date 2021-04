Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0283 --Zeugen in der Neustadt gesucht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Buntentor, Graudenzer Straße Zeit: 17.04.21, 22:55 Uhr

Samstagnacht brannten in der Neustadt zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 23 Uhr entdeckten Fußgänger in der Graudenzer Straße einen brennenden Mazda. Noch während des Anrufes bei der Polizei sowie der Feuerwehr, griffen die Flammen auf einen Peugeot über. Die Feuerwehr traf schnell ein, löschte den Brand und verhinderte ein weiteres Übergreifen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde ein in der Nähe stehendes Fahrrad beschädigt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Samstagnacht in der Graudenzer Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell