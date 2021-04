Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0282 --Demonstrationen auf der Bürgerweide--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Bürgerweide Zeit: 17.04.21

Die Polizei Bremen begleitete am heutigen Samstag mehrere Versammlungen im Bereich der Bürgerweide. Die Kundgebungen verliefen insgesamt friedlich. Einsatzkräfte ahndeten Verstöße gegen die Versammlungsauflagen.

Ab 14 Uhr fand die angemeldete Demonstration der Initiative "Menschen wie du und ich" zum Thema "Es reicht - Wir gestalten unsere Zukunft" statt. Daran nahmen in der Spitze rund 200 Personen teil. Mehrere Teilnehmer hielten sich bereits auf dem Weg zur Versammlung nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Masken. Polizisten überprüften frühzeitig insgesamt 45 Personen. Dabei zeigten 37 gültige ärztliche Atteste vor. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechend gegen acht Teilnehmer Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zudem musste ein Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden. Gegen 15:50 Uhr wurde die Versammlung beendet. Im Umfeld fanden zeitgleich mehrere Gegenkundgebungen statt. Daran nahmen insgesamt etwa 100 Personen teil. Die Polizei trennte die Versammlungen und verhinderte ein Aufeinandertreffen. Im Nelson-Mandela-Park zündeten Unbekannte gegen 15:20 Uhr einen sogenannten Rauchtopf. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde gefertigt.

Beim Verlassen der beendeten Versammlung wurden eine Frau und ein Mann auf dem Bahnhofsvorplatz von einer Personengruppe angegriffen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei stellte sechs Personen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits Freitagabend gegen 22 Uhr sahen Polizisten im Rahmen der Streife zwei Personen in der Großen Fischerstraße im Ortsteil Altstadt. Die 28 und 42 Jahre alten Männer sprühten gerade mit einer Spraydose und Schablonen mehrfach "Masken runter" sowie "Lockdown stoppen" an eine Plakatwand und einen Stromkasten. Im Umfeld stellten die Einsatzkräfte einen weiteren beschmierten Stromkasten in der Faulenstraße fest. Die Polizei fertigte zwei Strafanzeigen. Die Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Ob ein Zusammenhang zu der Versammlung besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Bislang fertigte die Polizei insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Versammlungsauflagen, führte 62 Identitätsfeststellungen durch und sprach vier Platzverweise aus.

