Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0278--Tasereinsatz verhindert Schlimmeres--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodematt, Zu den Wadeackern/ Langlütjensand Zeit: 14.04.2021, 14:30 Uhr

Spezialkräfte der Polizei Bremen nahmen am Mittwochmittag in Huchting einen psychisch auffälligen Mann fest. Der 21-Jährige hatte in der Wohnung seiner Familie Mobiliar zerstört und seine Mutter bedroht. Anschließend bedrohte er alarmierte Polizisten mit einem Hammer. Die Gefahrenlage konnte mit Hilfe eines Tasers unter Kontrolle gebracht werden.

Gegen 14:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer Streitigkeit innerhalt einer Familie in die Straße Langlütjensand gerufen. Der 21-Jährige sollte seine Mutter in der Wohnung eingesperrt und diese auch bedroht haben. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte die Frau die Wohnung bereits verlassen. Auf den 21-Jährigen trafen die Polizisten im Treppenhaus. In der Hand hielt er einen Hammer und reagierte aggressiv auf die Versuche, ihn anzusprechen. Dabei bedrohte er die Polizisten mit dem Hammer. Daraufhin wurden Spezialkräfte alarmiert und der Bereich um das Haus durch Verstärkungskräfte abgesichert. Die Spezialkräfte setzten den Taser ein, woraufhin der 21-Jährigen den Hammer fallen ließ und zu Boden ging. Der Heranwachsende wurde umgehend vor Ort vom vorsorglich alarmierten Rettungsdienst medizinisch betreut und anschließend zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde er in eine psychiatrische Klinik überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell