Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Groß Oesingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B4 bei Groß Oesingen. Um 02:14 Uhr wurde die Polizei über den Notruf informiert und traf kurze Zeit später an der Unfallstelle ein, diese lag in einer leichten Linkskurve am südlichen Ortseingang von Groß Oesingen.

Ein mit fünf Insassen besetzter BMW war in Richtung Norden fahrend von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Straßenbaum kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Fahrer, ein 25-Jähriger aus Dortmund, im Wrack eingeklemmt und tödlich verletzt. Drei weitere Insassen wurden ebenfalls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der fünfte Insasse konnte sich selbstständig befreien. Die Männer, 29, 24, 21 und 20 Jahre alt, wurden teils schwer verletzt in umliegende Kliniken eingeliefert.

Zur genauen Unfallursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Bundesstraße wurde bis 04:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell