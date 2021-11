Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Brand in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am Samstagnachmittag (06.11.) im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Vidumestraße gegen 14:30 Uhr ein Brand, wobei das gesamte Mobiliar der dort befindlichen Wohnung in Flammen stand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zwei Wohnungstüren in dem Brandobjekt sowie eine Wohnungstür im Nachbarhaus mussten während der Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Die 56-jährige Bewohnerin der betreffenden Wohnung wurde mittels Rettungshelikopter schwer verletzt abtransportiert und ins Krankenhaus verbracht. Der 24-jährige Nachbar des Wohnhauses erlitt nach ärztlicher Beurteilung eine minimale Rauchintoxikation. Die Brandursache wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.

