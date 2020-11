Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Wiedersehen macht nicht immer Freude

Erneut bei Bundespolizei - erneut angezeigt

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93Rosenheim / A93 (ots)

Die Wiedersehensfreude dürfte nicht allzu groß gewesen sein. Zwei moldauische Staatsangehörige wurden am Mittwoch (25. November) gleich zweimal von der Bundespolizei bei Grenzkontrollen auf der A93 festgenommen. In beiden Fällen hatten sich die Moldauer rumänischen Fahrern anvertraut. Gegen die Rumänen, die nach ersten Erkenntnissen miteinander in Verbindung standen, wird wegen Einschleusens von Ausländern ermittelt.

Bereits in den frühen Morgenstunden versuchten die 55- und der 31-Jährige aus Moldau über die deutsch-österreichische Grenze einzureisen. Hierzu ließen sie sich von einem rumänischen Bekannten in dessen Pkw mitnehmen. Bei der Einreisekontrolle nahe Kiefersfelden stellten Bundespolizisten fest, dass die Mitfahrer nicht über die erforderlichen Aufenthaltspapiere für Deutschland verfügten. Sie wurden jeweils wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt und im Anschluss direkt nach Österreich zurückgewiesen. Der 39-jährige Rumäne, der am Steuer saß, musste eine Strafanzeige wegen Schleuserei entgegennehmen. Anschließend konnte er seine Fahrt allein fortsetzen.

Noch am Abend desselben Tages tauchten die zwei Moldauer wieder in der Kontrollstelle an der Inntalautobahn auf. Diesmal fuhren sie im Wagen eines 25-Jährigen mit. Der Fahrzeugführer stammte wiederum aus Rumänien. Er gab sich ahnungslos und schilderte, dass er seine moldauischen Begleiter lediglich aus Gefälligkeit mitgenommen hätte. Den Ermittlungen zufolge, dürfte er den anderen rumänischen Fahrer allerdings gekannt und mit ihm an diesem Tag telefoniert haben. Offenbar hatten sich die beiden Männer hinsichtlich der erneuten mutmaßlichen Schleusungsaktion abgesprochen. Wie sich außerdem herausgestellt hat, waren die Personalien des jüngeren rumänischen Staatsangehörigen, bereits im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit einem anderen Schleusungsverfahren von der Bundespolizei in Chemnitz erfasst worden. Die Rosenheimer Bundespolizei zeigte den Mann wegen Schleuserei an und setzte ihn anschließend auf freien Fuß. Er wird sich voraussichtlich schon in absehbarer Zeit wegen des Tatvorwurfs zu verantworten haben. Seinen Mitfahrern verweigerten die Beamten erneut die Einreise. Sie wurden der österreichischen Polizei unmittelbar überstellt.

Rückfragen bitte an:

Dr. Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell