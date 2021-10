Polizei Bielefeld

POL-BI: Untersuchungshaft für Champagnerdieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagmittag, 12.10.2021, entwendete ein Ladendieb neun Champagnerflaschen im Wert von mehreren hundert Euro. Am Mittwochnachmittag ging der Wiederholungstäter in Untersuchungshaft.

Gegen 12:30 Uhr betrat der vermeintliche Kunde, ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, einen Supermarkt in der Teutoburger Straße, in Höhe der Webereistraße. Nachdem der Dieb insgesamt neun Flaschen Champagner in einen mitgeführten Rucksack deponiert hatte, wollte er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Ein Ladendetektiv war jedoch auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden und stoppte ihn.

Der Täter war bereits am 02.10.2021 bei einem Ladendiebstahl im selben Supermarkt aufgefallen. Nach der Tat war er allerdings mit der Beute entkommen.

Am Mittwochnachmittag, 13.10.2021, erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichtes Bielefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.

