POL-BI: Transporter überschlägt sich in Baustelle

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn / A33 - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13.10.2021, überschlug sich ein VW in einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Paderborn Zentrum. Der Fahrer hatte die falsche Ausfahrt genommen und dann einen Baustellenbereich befahren. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 00:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Lettland mit seinem VW die A33 in Fahrtrichtung Osnabrück. Als er im Bereich der Fahrbahnteilung - Hauptfahrstreifen und Ausfahrtsbereich - irrtümlich die Ausfahrt Paderborn-Zentrum nahm, versuchte er seinen Fehler auf gefährliche Art zu korrigieren. Er verlangsamte sein Fahrzeug und fuhr unter Missachtung der Verbotszeichen ("Durchfahrt verboten") durch die aufgestellten Warnbaken hindurch.

Der Fahrer ging offenbar davon aus, dass er nun wieder die gewünschte Fahrbahn in Richtung Osnabrück befahren würde, da die Fahrbahn an dieser Stelle noch eine normale Fahrbahndecke aufweist. Tatsächlich befuhr er jedoch einen Baustellenbereich.

Nachdem er sein Fahrzeug beschleunigte, fuhr er kurz darauf mit der linken Fahrzeugseite auf die rechte Seite eines Erdhaufens auf und verlor dadurch die Bodenhaftung. Das Fahrzeug drehte sich zuerst auf die Beifahrerseite, dann über die Fahrzeugfront und kam schließlich auf allen vier Rädern zum Stillstand. Den Beamten gegenüber äußerte der Fahrer, durch den Gegenverkehr geblendet worden zu sein und plötzlich einen Schlag gegen sein Fahrzeug verspürt zu haben.

Der Fahrer verletzte sich durch den Überschlag schwer. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

