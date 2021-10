Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft nach misslungenem Fluchtversuch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / BAB2 - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 12.10.2021, ereignete sich eine Verfolgungsfahrt auf der A2, die über Bielefeld bis Leopoldshöhe führte. Gegen den Fahrer wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Gegen 00:00 Uhr bemerkten Polizisten der Autobahnpolizeiwache Herford einen VW Polo mit diversen Schäden, der starke Schlangenlinien fuhr und alle drei Fahrstreifen nutzte. Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und der Anschlussstelle Vlotho West setzte sich der Streifenwagen vor den Polo, der die A2 in Fahrtrichtung Dortmund befuhr, um dem Fahrer Anhaltezeichen zu geben.

Zuerst verlangsamte der Mann seine Fahrt, beschleunigte den Polo jedoch kurz vor der Abfahrt der Anschlussstelle Vlotho West und überholte den Streifenwagen, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Während der Fahrt beschleunigte der Mann sein Fahrzeug immer wieder auf bis zu 180 km/h.

Sein Weg führte ihn bis zur Anschlussstelle Bielefeld Ost, wo er in Fahrtrichtung Bielefeld Zentrum abfuhr. Dort setzte er seine Fahrt mit erneut überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bielefeld Zentrum fort. Über den Ostring fuhr er weiter in die Dingerdisser Heide und von dort in die Linnenstraße ab. In einer Hofeinfahrt in der Heeper Straße (Leopoldshöhe) konnte der Pkw mit zwei Insassen letztendlich gestoppt werden.

Angesprochen auf seine Schlangenlinienfahrt teilte der Fahrer mit, dass er sehr müde sei und in der letzten Nacht nicht geschlafen habe. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Das Fahrzeug hatte er unter Angabe falscher Tatsachen bei einer Kfz-Werkstatt in Langenfeld erlangt.

Der Fahrer, ein 55-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, wurde am Dienstagnachmittag, den 12.10.2021, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichtes Detmold vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Der 28-jährige Beifahrer wurde vorläufig festgenommen. Er wurde noch in der Nacht entlassen, da gegen ihn keine Haftgründe vorlagen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell