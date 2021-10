Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten beenden Trunkenheitsfahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Für einen angetrunkenen E-Scooter-Fahrer endete nach einer Polizeikontrolle in den frühen Morgenstunden des Sonntags, 10.10.2021, die Fahrt.

Polizisten fuhren im Rahmen ihrer Streifenfahrt gegen 01:40 Uhr auf der Paulusstraße in Richtung August-Bebel-Straße. Sie sahen einen Elektrokleinstfahrzeug-Fahrer, der von der August-Bebel-Straße in die Paulusstraße in Richtung Herforder Straße abbog. Die Beamten hielten den 28-jährigen Bielefelder mit dem E-Scooter an und kontrollierten ihn. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Ein Arzt entnahm dem Bielefelder im Krankenhaus eine Blutprobe. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell