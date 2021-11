Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Katalysator gestohlen

Herdecke (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Montag bis Dienstag an einem am Gerhard-Kienle-Weg geparkten Volvo zu schaffen. Die Diebe entfernten den Katalysator des Fahrzeuges und entwendeten das Fahrzeugteil. Dem Fahrer fiel der Diebstahl erst beim Starten seines Pkw auf. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell