POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Dienstag, den 02.11.2021, meldete sich die Fahrerin eines Seat Ibiza bei der Polizei um eine Anzeige wegen Verkehrsunfall mit Flucht zu erstatten. Sie hatte ihr Pflegedienstfahrzeug in der Zeit von 10.30 Uhr bis zur Feststellung des Schadens gegen 12.40 Uhr an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zum Parken abgestellt. Danach habe sie festgestellt, dass der Seat mehrere Kratzer und Beulen am Radkasten vorn links und der Fahrertür aufwies. Vermutlich wurde das Fahrzeug durch einen anderen Fahrzeugführer mit dessen Fahrzeug an einem der Abstellorte beim Rangieren oder Vorbeifahren beschädigt. Anstatt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher bzw. Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

