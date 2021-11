Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort:

Am Montag, den 01.11.2021, gegen 09.30 Uhr, beschädigte der 83-jährige Fahrer eines BMW X1 sDrive beim Einparken in eine Parklücke auf dem Krankenhaus-Parkplatz an der Ilsenburger Straße mit seinem Fahrzeug einen dort abgestellten Pkw Renault Megane. Anschließend stieg er aus und ging davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, die den Sachverhalt meldete. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Einbrüche in Gartenlauben in Vienenburg an der Osterwiecker Straße/Ziegeleiweg: In der Zeit von Freitag, den 15.10.2021, 17.30 Uhr bis zur Feststellung am Donnerstag, den 28.10.2021, 14.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte/n Täter die Eingangstür zu einer Gartenlaube aufgehebelt. Die Gartenlaube gehört zur Gartenkolonie der Pächtervereinigung in Vienenburg. Es wurde eine Gasflasche entwendet. Des Weiteren wurde zwischen Sonntag, den 31.10.2021, 20.00 Uhr und Montag, 01.10.2021, 10.00 Uhr, nochmal in eine andere Gartenlaube auf einer zur gleichen Pächtervereinigung gehörenden Parzelle eingebrochen. Hier erlangte der Täter sogar mehrere Hundert Euro Bargeld.

