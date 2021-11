Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.11.2021

Goslar (ots)

Goslar - Georgenberg

- Tatverdächtiger zu Raubserie in Untersuchungshaft

Am Freitag, 29.10.21, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Rosentorstr, in Höhe des Neuwerkgartens, zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein 39-jähriger Seesener entwendete dort einem 24-jährigen Goslarer mehrere Gegenstände und wendete anschließend Gewalt an, um im Besitz der Beute zu bleiben. Aufgrund der guten Beschreibung von Zeugen konnte der 39-Jährige im Rahmen der Fahndung gegen 16.00 Uhr im Eingangsbereich eines Hauses in der Mauerstraße durch Polizeibeamte entdeckt und anschließend in einem Zimmer des Hauses festgenommen werden. Das Diebesgut konnte hierbei ebenfalls sichergestellt werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich nach Abgleich verschiedener Spuren ein dringender Tatverdacht, dass der Seesener für den räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines 51-jährigen Bremers vom 29.10.21 in einem Hotel im Stadtteil Georgenberg verantwortlich ist. S. auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5059800

Der zuständige Amtsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Samstag Untersuchungshaftbefehl gegen den 39-Jährigen.

Die Ermittlungsgruppe "Schlagzahl" prüft nun, inwieweit der Beschuldigte, der bislang keine Angaben dazu gemacht hat, auch für die übrigen Taten im Stadtteil Georgenberg in der Nacht 19./20.10.21 verantwortlich sein könnte.

Diese Pressemitteilung ergeht in Abstimmung mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig. Rückfragen dazu werden ausschließlich von dort beantwortet.

Goslar - Oker

- Brand einer Gartenlaube

Am Sonntag, 31.10.21, gegen 16:50 Uhr, wurde durch aufmerksame Anwohner eine starke Rauchentwicklung einer ca. 12 m² großen Gartenlaube in der Altdammer Straße, 38642 Goslar / Oker, gemeldet.

Die anschließend in Brand geratene Laube wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr umgehend gelöscht. Ein Personenschaden entstand nicht. Zuvor wurden durch Anwohner zwei Personen beobachtet, welche unmittelbar vor der Rauchentwicklung aus der gewaltsam geöffneten Laube in unbekannte Richtung flüchteten.

Aufgrund konkreter Hinweise konnten in unmittelbarer Nachbarschaft durch die polizeilichen Einsatzkräfte ein 31-jähriger Mann aus Oker und eine 28-jährige Frau aus Seesen ermittelt werden, die als tatverdächtig gelten, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Beide Personen wurden zunächst zur Polizei nach Goslar verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die ergänzende Angaben zum Laubenbrand machen können, sich unter der Rufnummer 05321 / 3390 zu melden.

Bad Harzburg - Westerode

- Brand eines Stallgebäudes

Am 31.10.21, gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache vermutlich das Dachgeschoss eines freistehenden, ehemaligen Stallgebäudes in der Sandstr., im Bad Harzburger Stadtteil Westerode, in Brand.

Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Das zuständige erste Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Untersuchungen zu Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die im Rahmen des Brandgeschehens im Bereich der Sandstr. Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen relevant sein könnten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Brych, PK

