Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Münzautomat aufgebrochen - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (25.07.2021) auf Montag (26.07.2021) einen Münzautomaten in einem Geldinstitut an der Kölner Straße in Neunkirchen aufgebrochen.

Eine Zeugin hatte am Montagmorgen die Polizei verständigt. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die beiden Türen des Automaten aufgehebelt waren. Zudem fehlte eine unbekannte Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich direkt an die 0271/7099-0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell