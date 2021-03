Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Unbekannte schlitzen Plane von Lkw auf und stehlen Staubsauger

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlitzten unbekannte Täter die Plane eines Lastwagens auf und stahlen über 20 Staubsauger. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer stellte seinen Lastwagen auf dem Parkplatz beim SVG-Hof in Diemelstadt-Rhoden ab und legte seine Rast ein. Ab etwa 20.00 Uhr schlief er in der Kabine seines Lkw. Als er gegen 03.30 Uhr wach wurde, musste er feststellen, dass die Plane aufgeschlitzt und ein Drahtseil durchtrennt war. Die Täter waren so auf die Ladefläche gelangt und hatten dort über 20 Staubsauger, die sich auf einer Palette befanden, gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Da die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben müssen, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die am zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz des SVG-Hof gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 bei Polizeistation Bad Arolsen zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell