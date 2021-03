Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Affoldern: Täter beim Abtransport der Beute erwischt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht, 05.03.2021, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, hat ein Unbekannter Täter den Campingplatz am Affolderner See aufgesucht. Er suchte vermutlich den gesamten Platz nach Diebesgut ab und bemächtigte sich schließlich einer aufgefundenen Schubkarre. Auf diese hat er eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine, einen Gartenhäcksler und diverse Arbeitsgeräte gepackt, die er zuvor auf dem Campingplatz entwendete. Als der Täter das Diebesgut wegtransportieren wollte, wurde ein Camper durch seinen mehrmals angehenden Bewegungsmelder am Wohnwagen wach und schaute nach dem Rechten. Dabei überraschte er den Dieb. Als er diesen nach dem Grund seines Aufenthaltes fragte, schnappte sich dieser sofort eine vor dem Wohnwagen stehende Gaslampe und warf sie gegen den Arm des Campers, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne seine Beute zu einem Fahrzeug außerhalb des Campingplatzes und fuhr damit in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Er war ca. 175 cm groß, ca. 40-50 Jahre alt. Er trug eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine dunkle Mütze.

Die Polizei fragt nun, wer hat in der angegebenen Zeit ein Fahrzeug in Richtung Campingplatz fahren oder wegfahren sehen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell