POL-KB: Bad Arolsen-Braunsen: Werkzeug aus zwei Fahrzeugen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von gestern Abend 19:30 Uhr bis heute Morgen 06:30 Uhr wurden in Braunsen auf den Parkplätzen des Feriendorfes zwei Pkw aufgebrochen. Unbekannte Täter hatten an einem braunen VW Caddy und an einem blauen Mercedes Vito die Beifahrertürscheiben eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie aus den Fahrzeugen zwei Kettensägen, zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge, ein Nivelliergerät und eine Kabeltrommel im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer

Polizeihauptkommissar

