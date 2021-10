Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, dem 29.10.2021 bis Samstag, dem 30.10.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, dem 29.10.2021, gegen 12.16 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz in der Bodestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Bad Harzburger stieß mit seinem Pkw beim rückwärts Ausparken aus einer Parkbox gegen den hinter ihm fahrenden Pkw einer 59-jährigen Bad Harzburgerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Versuchter Diebstahl

Am Freitag, dem 29.10.2021, gegen 16.15 Uhr, versuchte eine männliche Person mit einem dunklen Pkw Kombi mit Kennzeichen aus Hannover auf dem Gelände des E-Centers in Harlingerode Euro-Paletten zu entwenden. Als er von einer Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes angesprochen wurde, verließ er das Einkaufsgelände.

Beleidigung

Am Freitag, dem 29.10.2021, gegen 10.30 Uhr, beleidigte eine 36-jährige Bad Harzburgerin in der Pastor-Eyme-Straße ihre 55-jährige Nachbarin durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers./ Hau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell