Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.10.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht mit etwa 500 Euro Fremdschaden

Am Freitag den 29.10.2021, gegen 11:20 Uhr stößt der Fahrer eines PKW beim Wenden auf dem Kundenparkplatz eines örtlichen Kfz-Dienstleisters gegen einen dort geparkten Transporter und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Transporter entsteht ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 Euro. Ein Zeuge beobachtet den Unfallhergang, liest das Kennzeichen des verursachenden PKW ab und kann den Fahrzeugführer beschreiben. Der noch zu ermittelnde Fahrzeugführer muss sich nun u.a. wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Trickdiebstahl

Am Freitag den 29.10.2021 kommt es gegen 13:10 Uhr im Stadtgebiet von Seesen zu einem Trickdiebstahl, bei dem der bislang noch unbekannte Täter 100 Euro erbeutet. Eine 81-Jährige Frau aus Seesen wird von dem Trickdieb auf offener Straße mit der Bitte angesprochen, eine zwei Euro Münze kleiner zu wechseln. Die Geschädigte erklärt, kein passendes Wechselgeld bei sich zu haben und zeigt ihr geöffnetes Portemonnaie vor. Später bemerkt die Geschädigte, dass zwei 50 Euro Scheine aus ihrem Portemonnaie entwendet wurden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag den 29.10.2021 kommt es im Bereich des Ortseingangs Seesen, Kreuzung B248/243, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wird. Ein 66-Jähriger Mann aus Northeim befährt mit seinem PKW die B248 von Seesen in Richtung der Anschlussstelle der Autobahn. Ein 39-Jähriger Mann aus Bad Salzdetfurth übersieht im Einmündungsbereich den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Northeimer, als er mit seinem PKW nach links in Richtung Bornhausen abbiegen will. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden PKW wodurch die 38-Jährige Beifahrerin des Mannes aus Bad Salzdetfurth leicht verletzt wird. Einer der PKW wird durch den Aufprall derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden muss. An den Fahrzeugen entsteht insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 4500 Euro.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitag den 29.10.2021 gegen 19:50 Uhr leisten zwei Polizeibeamte aus Seesen einem Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes Seesen/Bad Gandersheim Vollzugshilfe bei der Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 49-Jährigen Mann aus Seesen. Da weder der haftbefreiende Betrag gezahlt wird noch eine in diesem Fall ebenso haftbefreiende eidesstattliche Versicherung abgegeben wird, soll als Ultima Ratio die Festnahme erfolgen. Im Zuge der Festnahme leistet der Festzunehmende mehrfach aktiv Widerstand. Da schlussendlich doch eine Versicherung an Eides statt geleistet wird, kann von der Festnahme abgesehen werden. Dennoch muss sich der 49-Jährige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde seitens der eingesetzten Beamten eingeleitet.

