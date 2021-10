Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Parkscheinautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 22.10.2021, gegen 18:00 Uhr und dem 25.10.2021, gegen 08:15 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Parkscheinautomaten in der Denisstraße und versuchten, die Geldkassette herauszubrechen. Dieses gelang ihnen jedoch nicht. Der Schaden am Parkscheinautomat wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

